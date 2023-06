Lutech investe in Puglia, annunciate 600 assunzioni in tre anni

(ANSA) - BARI, 07 GIU - Seicento assunzioni nei prossimi tre anni: è quanto prevede il nuovo piano del gruppo Lutech in Puglia. I vertici della società del settore della digital transformation in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni Ict, hanno incontrato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, per presentare il nuovo piano di crescita a seguito dell'ingresso di Atos Italia. La strategia di sviluppo del gruppo Lutech nella regione pugliese prevede l'integrazione delle due realtà già presenti sul territorio. Si tratta di "un piano - è stato annunciato - che consentirà di realizzare investimenti complessivi per oltre 70 milioni di euro e garantire una costante crescita occupazionale, consolidando la presenza del gruppo con 600 dipendenti entro i prossimi tre anni".

"La Puglia si conferma come una regione attrattiva di grandi realtà internazionali del settore dell'innovazione tecnologica", ha affermato Emiliano: "Ringrazio Lutech che ha saputo sfruttare al meglio gli strumenti regionali di agevolazione per le imprese, realizzando qui in Puglia progetti di altissimo livello tecnologico".

"La Puglia è una regione ricca di talenti e Lutech continuerà a investire su questo territorio. La decisione di puntare così tanto su Bari conferma e rafforza la nostra strategia di investimenti al Sud, basata anche su sinergie e collaborazioni con i principali atenei", ha commentato Tullio Pirovano, presidente esecutivo del gruppo Lutech. (ANSA).