Policlinico Bari lancia hackathon per start up telemedicina

(ANSA) - BARI, 06 GIU - Trovare soluzioni innovative per rispondere attraverso servizi di telemedicina ai bisogni di cura di una popolazione sempre più anziana e con un'elevata incidenza di patologie croniche che necessitano di assistenza continua, possibile con dispositivi tecnologici anche fuori dall'ospedale.

Il Policlinico di Bari lancia una sfida aperta a tutti coloro che condividono la passione per l'innovazione nel settore sanitario: sviluppatori, studenti, designer, data scientist, specialisti di marketing, ingegneri, medici, startupper, esperti di settore.

Si svolgerà martedì 20 giugno dalle 9 alle 18 negli spazi del padiglione Asclepios 3, la forma è quella dell'hackathon, una competizione in cui i partecipanti, gruppi informali o start up, lavorano insieme per creare soluzioni innovative utilizzando le loro competenze tecniche e la loro creatività. Gli iscritti verranno divisi in team e ciascun gruppo dovrà scegliere una sfida tra le cinque che saranno illustrate a inizio giornata dai facilitatori ed esperti tematici per ciascun tema. Gli sfidanti avranno l'opportunità di lavorare su problemi reali nel campo della salute digitale. Il primo team classificato riceverà la somma di mille euro, il secondo cinquecento euro. I progetti saranno valutati da un Comitato di valutazione, composto da rappresentanti del mondo scientifico, medico, tecnologico, imprenditoriale e istituzionale. (ANSA).