Bari capitale digitale il 9 e 10 giugno, 'attrarre talenti'

(ANSA) - BARI, 06 GIU - A Bari capitale digitale (Abcd) è il nome dell'evento in programma venerdì 9 e sabato 10 giugno nello spazio Murat che gli organizzatori assicurano diventerà il punto d'incontro di piccole e grandi aziende, startupper, giovani professionisti e istituzioni uniti da una determinazione comune: "trasformare radicalmente il panorama economico e sociale del sud, ponendo il digitale e la sostenibilità al centro del cambiamento". Il tema scelto per questa edizione è Talenti & tecnologie per un faro nel Mediterraneo inclusivo e sostenibile.

Abcd - viene evidenziato in una nota - si propone di "creare le condizioni per trattenere i talenti del sud e i giovani professionisti che preferirebbero restare e, perché no, attrarre i professionisti italiani e nomadi digitali stranieri, trovando nella regione il giusto bilanciamento vita-lavoro e contribuendo anche allo sviluppo dell'economia locale". Il concetto di south working, filo conduttore dell'evento, punta alla costruzione di una nuova visione che abbracci il cambiamento partendo dalla Puglia e dal suo capoluogo.

"Da sempre i giovani talenti del sud si spostano al Nord in cerca di opportunità di lavoro", commenta Nicolò Andreula, ideatore di Abcd: "Vogliamo creare le condizioni affinché i cervelli in fuga dal sud possano a diventare cervelli di ritorno in un'area strategica per il futuro del paese e del bacino Mediterraneo. Abcd vuole creare un vantaggio competitivo distintivo attraverso una massa critica di aziende e individui che guidano il cambiamento, creando un effetto di rete che genera valore aggiuntivo per l'intera comunità. Grazie al confronto tra esperti, imprese, giovani, professionisti e istituzioni si potrà finalmente cambiare prospettiva incentivando sempre più le aziende a favorire la creazione di hub di lavoro e connessioni virtuose a sud". (ANSA).