Tomei, maschile o femminile non importa ma con stipendio da uomo

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Continua la discussione sulla parità di genere a Ora! Fest, il festival di cinema dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, in corso a Monopoli fino al 7 giugno, ed è l'attrice premio Oscar Marisa Tomei a inserirsi nel dibattito sull'utilizzo del lessico per la parità di genere. In riferimento all'essere chiamata attore o attrice (a torto/actress) Tomei afferma: "Maschile o femminile non mi importa molto, basta che mi paghino quanto un uomo", tra gli applausi della platea, principalmente composta da giovani studenti.

Insieme a lei sul palco di Ora! Fest, la collega Alfre Woodard commenta sui passi fatti da attrici della loro generazione "noi come generazione abbiamo aperto la strada nell'industria per far capire che valevamo quanto gli uomini" e rivolgendosi ai ragazzi aggiunge "la cosa bella della vostra generazione è che avete portato all'attenzione di tutti, anche nostra, la capacità di autorappresentarvi il diritto a darsi la propria identità, ed è un enorme passo avanti verso la libertà espressiva". (ANSA).