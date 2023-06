Due aggressioni in centro a Bari, giovanissimi contro coetanei

(ANSA) - BARI, 05 GIU - Due aggressioni da parte di giovanissimi nei confronti di coetanei si sono verificate nell'ultimo fine settimana nel centro di Bari, nelle principali strade della movida, via Sparano e corso Vittorio Emanuele.

La prima aggressione è avvenuta sabato scorso intorno alle 21, tra via Sparano e via Dante. Ad avere la peggio è stato un 18enne che si trovava in centro insieme ad altri amici e che è stato colpito al volto con un pugno che gli ha spaccato un labbro. E' stato medicato in ospedale. Il pretesto che avrebbe scatenato l'aggressione da parte di un gruppo composto da una ventina di ragazzi sarebbe stato un semplice incrocio di sguardi con uno dei membri della gang. La vittima ha denunciato l'aggressione e la polizia sta procedendo all'identificazione dei responsabili.

La seconda aggressione è stata segnalata alla polizia anche se non è stata ancora presentata alcuna denuncia. Sarebbe avvenuta ieri sera su corso Vittorio Emanuele sempre in una delle zone più frequentate dal passeggio serale dei giovani. Tre ragazzi sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani riportando lievi escoriazioni che non hanno richiesto medicazioni. (ANSA).