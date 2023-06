Dopo quattro anni riapre al culto la cattedrale di Castellaneta

(ANSA) - CASTELLANETA, 05 GIU - Un'attesa lunga quattro anni che terminerà giovedì prossimo quando sarà riaperta al culto la chiesa cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta di Castellaneta (Taranto). La riapertura avviene dopo i lavori di recupero e restauro a cui è stata sottoposta a causa della umidità emersa nel corso di indagini diagnostiche - eseguite anche con fessurimetri, video endoscopie e georadar - e propedeutiche alla cantierizzazione.

"Dai lavori sono emerse camere ipogeiche, ossari e cappelle risalenti al 17-18esimo secolo ma abbiamo deciso di lasciare a vista le semi colonne che fanno riferimento al precedente impianto, verosimilmente databile in epoca tardo romanico, quindi 13-14esimo secolo che sono una testimonianza importante per la cattedrale", ha spiegato nel corso della conferenza stampa organizzata nella sede vescovile di Castellaneta, Roberto Rotondo, funzionario archeologo. Gli interventi, costati 1,1 milioni di euro e finanziati con l'8 per mille alla Chiesa cattolica, sono iniziati dopo la chiusura - il 2 novembre di quattro anni fa - e terminati nelle scorse settimane. "L'augurio è sentire questa cattedrale nuovamente nella centralità del vissuto e viverla come luogo che diventa un monito soprattutto per la cultura di quella pietà popolare che è molto stretta attorno a questo edificio", le parole del vescovo della diocesi di Castellaneta, monsignor Sabino Iannuzzi. (ANSA).