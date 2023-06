Sapone nella fontana di piazza Conteduca a Barletta, 'scusatevi'

(ANSA) - BARLETTA, 03 GIU - "Vi invito a chiedere scusa pubblicamente per questa bravata. Vi aspetto a palazzo di città". Lo scrive in un post pubblicato sui social il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dopo il sopralluogo in piazza Conteduca dove si trova la fontana in cui ignoti, la scorsa notte, hanno versato del sapone che ha provocato della schiuma biancastra. Il primo cittadino, che sporgerà denuncia, spiega che "i ragazzi in sella a due bici elettriche" che avrebbero compiuto l'atto vandalico sono stati "video-ripresi dalle telecamere presenti" e risponderanno "del danno arrecato a tutti i barlettani perbene".

Si tratta del terzo danneggiamento fatto da ragazzini in città dopo quello di due giorni fa nell'area fitness di parco degli Ulivi dove "qualcuno ha calpestato il pavimento ancora fresco e lasciato il segno indelebile del suo passaggio pedonale", ricorda Cannito, e l'altro episodio del 22 maggio quando è stato rotto il servoscala di via Imbriani.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della piazza antistante la stazione sono state acquisite dagli agenti della Polfer. "Ai genitori dico: inculcate nei vostri figli l'educazione civica e il rispetto verso la nostra città che ci ha dato alla luce - conclude Cannito - Barletta è casa nostra".

