Sistema telecardiologia Puglia arriva in Montenegro e Albania

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Arriva anche in Montenegro e Albania Infarct.net, la piattaforma di telecardiologia che permette, a tutte le ambulanze del 118 in Puglia, di essere collegate con la centrale operativa del Policlinico di Bari per la refertazione degli elettrocardiogrammi e la prevenzione degli infarti. Lo rende noto il Policlinico di Bari. Grazie al progetto Interreg Ipa Phase, di cui il Policlinico barese è capofila, la piattaforma è stata installata al Centro clinico del Montenegro per la fase di sperimentazione e sarà presto disponibile anche in Albania, presso il Centro nazionale per le emergenze.

Secondo i dati comunicati da Nicola Serrone, responsabile dell'Ict al Policlinico di Bari, grazie alla piattaforma sono trattati già oltre 16.000-17.000 ecg al mese, che vengono elaborati dalla centrale operativa di telecardiologia. Questo, spiega Carlo d'Agostino, direttore della cardiologia ospedaliera del Policlinico, permette di intercettare dai 9 ai 10 infarti acuti da indirizzare immediatamente ai punti di primo soccorso cardiologico o alle centrali di emodinamica. (ANSA).