Operaio impegnato in lavori edili muore folgorato nel Barese

Un operaio di 58 anni che stava eseguendo lavori di ristrutturazione nella sede della società Copam srl di Capurso (Bari) è morto folgorato dopo essere entrato in una cabina elettrica a torre. L'incidente è avvenuto in via Casamassima.

La vittima - si apprende dai carabinieri - stava eseguendo lavori di ristrutturazione e, per cause da accertare, dopo essere entrato nella cabina elettrica dell'alta tensione (non di pertinenza della Copam), è rimasto folgorato. La segnalazione ai carabinieri di Capurso e al personale Spesal è giunta dall'altro operaio presente sul posto.



I sindacati annunciano un flash mob a Bari



"Basta parole. Servono i fatti. Oggi a Capurso un operaio di 58 anni è morto folgorato mentre eseguiva lavori di ristrutturazione nella sede di una ditta alla zona industriale. È la terza persona che nel giro di pochi giorni esce di casa per andare a lavoro e non torna più". Lo affermano in una nota congiunta i segretari generali di Cgil Bari Gigia Bucci, Cisl Bari Giuseppe Boccuzzi e Uil Puglia Stefania Verna, lanciando per mercoledì mattina, alle 9.15, un flash mob davanti la Prefettura di Bari. "Siamo stanchi di dover commentare questi episodi drammatici alla stregua di notizie all'ordine del giorno - proseguono -. Prevenzione e vigilanza sono state derubricate. Gli investimenti in salute e sicurezza sono una chimera". "E questo - concludono - è quello che accade quando non si mettono in atto azioni e interventi necessari a vigilare, a fare prevenzione, a tutelare il lavoro di ogni singolo individuo".

"A distanza di tre giorni dall'ultima tragedia di Monopoli, ci ritroviamo a piangere l'ennesima vittima in un luogo di lavoro, stavolta a Capurso. Questa strage va fermata". Lo dichiara in una nota Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Puglia, riferendosi alla morte dell'operaio di 58 anni avvenuta oggi in una cabina elettrica a Capurso.

"Quasi quattro morti al giorno nei luoghi di lavoro - prosegue Ronzoni - sono numeri agghiaccianti, se solo tutte quelle vite innocenti fossero state portate via dalla mafia lo Stato come avrebbe reagito? Certo con maggiore veemenza e determinazione rispetto a come si approccia al tema della sicurezza sul lavoro".

Ronzoni invoca "controlli più serrati, norme più severe e magari una procura speciale per le morti sul lavoro" oltre che "maggiori investimenti in formazione e una cultura della sicurezza che parta dalle scuole. Alla famiglia dell'operaio morto oggi a Capurso giunga l'abbraccio e la vicinanza della Uil".