Ruote nella Storia di Aci a Noicattaro, 'capitale dell'uva'

(ANSA) - NOICATTARO, 26 MAG - L'appuntamento con Ruote nella Storia, l'autoraduno organizzato da ACI Storico e Automobile Club Italia, torna domenica 28 maggio 2023 per le strade del borgo di Noicattaro. Nota anche come la "capitale dell'uva", la cittadina si affaccia sulla costa adriatica e a pochi chilometri da Bari. L'obiettivo è mettere in risalto il territorio nazionale e le auto che hanno fatto la storia dell'automotive mondiale.

"Quest'anno abbiamo iscritto a calendario di Ruote nella Storia ben 3 tappe nel territorio del nostro Automobile Club. La prima è quella che portiamo nel comune di Noicattaro, a pochi chilometri da Bari. Andremo alla scoperta del più piccolo teatro all'italiana del mondo, oltre che dei segreti del restauro delle nostre amate auto d'epoca. Un ringraziamento particolare al nostro delegato di Noicattaro, Onofrio Pagliarulo, vicino all'Automobile Club Bari Bat e colonna del mondo storico del suo paese", spiega il Presidente dell'Ac Bari BAT, Francesco Ranieri.

A livello territoriale Noicattaro è considerata una sorta di "terra di mezzo" perché stretta tra due Lame, tra cui Lama Giotta, il corso d'acqua effimero più meridionale di tutto l'Altopiano delle Murge chiuso in un fitta vegetazione mediterranea.

Diversi gli equipaggi che prenderanno parte all'evento a bordo delle vetture storiche, tra le quali una Volkswagen Maggiolone 1303, una Lancia Fulvia Coupé 2° Serie, una Fiat 500 TV Giannini, una Autobianchi Bianchina Cabrio, una Fiat 1100.

Le auto storiche si presteranno anche a un corteo attraverso i luoghi più caratteristici del piccolo borgo pugliese. Una carovana che giungerà fino al centro di restauro di auto d'epoca The Collection, dove si potrà assistere ad un vero e proprio restauro di una vettura di valore, effettuato da professionisti del settore. (ANSA).