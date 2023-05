Mimit, slitta il piano industriale di Natuzzi

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Il piano industriale di Natuzzi spa "slitterà rispetto alle tempistiche inizialmente previste, a causa dell'andamento del mercato che ha influito sui tempi di pianificazione". Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy dove si oggi si è riunita la cabina di regia per la società pugliese dei divani.

"L'incontro con le istituzioni, i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali - è detto - si è svolto in un clima positivo in cui sono stati illustrati i principali punti del piano industriale di rilancio della Natuzzi in Italia, supportato da un contratto di sviluppo di Invitalia e da strumenti a tutela del reddito dei lavoratori, concordati con il sindacato. Il piano industriale slitterà rispetto alle tempistiche inizialmente previste, a causa dell'andamento del mercato che ha influito sui tempi di pianificazione".

"Il prossimo incontro a fine giugno - conclude il ministero - sarà aggiornato per valutare il piano industriale e gli strumenti necessari per sostenerlo". (ANSA).