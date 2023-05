Omicidio del 19enne Stasi, il killer era un minorenne

Sarebbe stato un giovane, all'epoca dei fatti 17enne, l'esecutore materiale dell'omicidio di Paolo Stasi, compiuto il 9 novembre del 2022 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Sarebbe stato lui a far scendere di casa con una scusa Stasi e a sparargli a freddo dinanzi al portone, mentre un altro giovane di Francavilla Fontana, un 21enne, guidava l'auto su cui sono poi sono fuggiti. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Il movente dell'uccisione di Stasi è riconducibile - secondo gli inquirenti - ad un debito di circa 5mila euro maturato a causa dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri (due in carcere e 1 ai domiciliari) e altre due sono sottoposte ad obbligo di dimora nell'ambito delle indagini sull'omicidio del 19enne Paolo Stasi, compiuto a Francavilla Fontana il 9 novembre del 2022 davanti a casa del giovane. Tra le persone arrestate c'è un 18enne che all'epoca dei fatti aveva 17 anni.

Le accuse nei loro confronti sono a vario titolo di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e futili motivi. Complessivamente sono otto le persone indagate.

Tra gli otto indagati nell'inchiesta della Procura di Brindisi per l'omicidio del 19enne, c'è anche la madre di Paolo Stasi, Annunziata D'Errico che è accusata di detenzione ai fini di spaccio di droga, in particolare marijuana. La donna sarebbe coinvolta nell'attività di spaccio che, secondo quanto accertato nei mesi scorsi dagli investigatori, avveniva all'interno dell'abitazione dove viveva col figlio.

L'omicidio di Stasi sarebbe maturato - ritengono gli inquirenti - nell'ambito di queste attività illecite di spaccio di sostanza stupefacente. Gli arresti sono stati fatti dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Brindisi e da quello presso il Tribunale dei minorenni di Lecce (uno degli arrestati aveva meno di 18 anni all'epoca dei fatti) su richiesta delle rispettive procure.