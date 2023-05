Emiliano, contro il dissesto idrogeologico servono altri fondi

(ANSA) - BARI, 20 MAG - In Puglia "abbiamo investito una somma senza precedenti contro il dissesto idrogeologico, abbiamo speso tutti i soldi che potevamo spendere ma abbiamo bisogno di altro danaro".

Lo ha detto il governatore della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, intervenendo alla seconda giornata del Forum 'Verso Sud', realizzato da The European House - Ambrosetti, parlando di quanto sta avvenendo in Emilia Romagna e nelle Marche per via delle alluvioni. (ANSA).