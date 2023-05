Telebari celebra i suoi 50 anni al teatro Piccinni

(ANSA) - BARI, 17 MAG - Una serata di gala per celebrare i 50 anni di Telebari. L'emittente televisiva, che ha raggiunto il mezzo secolo di vita lo scorso 19 aprile, festeggerà al teatro Piccinni di Bari, sabato 20 maggio alle 20.30. Un evento per ripercorrere la sua storia attraverso quattro mini talk dedicati ad altrettanti settori: giornalismo, intrattenimento, sport e politica.

I giornalisti Enzo Tamborra e Alessandra Bucci ospiteranno sul palco il presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia Piero Ricci, Attilio Romita, ex volto dell'informazione Rai ed ex giornalista di Telebari e Lino Patruno, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Nello spazio politico, invece, ci saranno la prima sindaca di Bari, Daniela Mazzucca, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco Antonio Decaro e il ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto.

Ampio spazio sarà dedicato anche allo sport, con il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo Ciro Polito, oltre ai tanti ex allenatori ed ex calciatori come Italo Florio, Maurizio Iorio, Giovanni Loseto, Giorgio De Trizio, Igor Protti e Giampiero Ventura. Infine, un mini talk sarà dedicato alle prime produzioni marchiate dall'emittente diretta da Maddalena Mazzitelli e da suo padre, l'editore Dante Mazzitelli. La comicità porta il nome dell'Anonima GR e di Toti e Tata; previsto anche uno show di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, 'Toti e Tata', sul palco del Piccinni. (ANSA).