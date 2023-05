Calcio: Bari; Cheddira visita centro integrazione migranti

(ANSA) - BARI, 16 MAG - Il bomber del Bari, Walid Cheddira, dopo la seduta di allenamento di ieri, ha visitato il Centro Culturale Abusuan "per un saluto - è scritto nella nota del club - ai giovani migranti ospiti della struttura" al fine di portare il sostegno biancorosso al progetto di ricerca 'Persasive Game For Integration...per una sana integrazione', programma che vede protagonista l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro "nella realizzazione di numerose attività finalizzate alla messa a punto del primo prototipo di serious game sul gioco del calcio, finalizzato all'apprendimento multilingue per i migranti sul tema salute e benessere".

Dopo i primi timidi saluti, si è creata grande empatia tra il giocatore barese e i ragazzi ospiti, "tra foto selfie, autografi e dediche". L'attaccante italo-marocchino "si è raccontato a cuore aperto, condividendo con i giovani presenti il pensiero costante che lo accompagna da sempre, da quando inseguiva il pallone per i campi polverosi delle provincie marchigiane: 'Credere sempre nel proprio sogno e lavorare ogni giorno sui piccoli passi per avvicinarsi ad esso'". (ANSA).