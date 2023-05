Canottaggio: oro e bronzo per il Barion al meeting Piediluco

(ANSA) - BARI, 15 MAG - Bottino d'oro e di bronzo per il circolo Canottieri Barion di Bari nel secondo meeting nazionale di Piediluco, in casa dell'Italia del canottaggio. Hanno conquistato un primo posto Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino nella finale del doppio under 17, e un terzo posto nel quattro di coppia della stessa categoria che oltre a Bellomo e Tamborrino ha visto salire sul podio i compagni di squadra e d'equipaggio Antonio Schirone e Claudio Straziota. Le due medaglie evidenziano la competitività del circolo barese del presidente Francesco Rossiello nella due giorni che ha chiamato in Umbria oltre 1.000 atleti e 623 barche, in rappresentanza di 103 società. Ha fatto la differenza il feeling tra Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino, entrambi 16enni, nella conquistata dell'oro: 2.000 metri di percorso completati in 07:00:87, sei secondi in meno di Bissolati secondo classificato, otto rispetto a Padova piazzatasi terza.

"Ottimi risultati - commenta il direttore sportivo del circolo Carlo Quaranta - in linea con le aspettative sempre più alte che ci siamo dati. Se vincere e far bene è difficile, lo è ancor più confermarsi, e questi ragazzi lo stanno dimostrando negli appuntamenti nazionali più selettivi, allenandosi in sede con grande impegno e raccogliendo i frutti del loro lavoro in giro per l'Italia". (ANSA).