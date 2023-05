Calcio: Bari, solo un pari interno con il Cittadella

(ANSA) - BARI, 01 MAG - Solo un pari per il Bari con il Cittadella davanti agli oltre ventimila del San Nicola: l'1-1 finale non ha consentito a Di Cesare e compagni di accorciare la distanza dal Genoa secondo, fermato sullo 0-0 dal SudTirol a Bolzano.

La gara, giocata per tutti i 90' sotto una leggera pioggia, ha visto nella prima frazione i veneti più propositivi in fase offensiva, con conclusioni di Salvi e Ambrosino, mentre i pugliesi hanno avuto meno creatività (si è sentita l'assenza di Maiello e Folorunsho) anche per il pressing che ha tolto spazi al regista Maita. Solo al 44' i padroni di casa hanno costruito una buona occasione da gol con una deviazione di testa di Benedetti, finita sul palo.

Nella ripresa l'undici di Mignani, più determinato e incisivo, ha sbloccato il risultato in avvio (al 6'st) con una spizzata di Benedetti su calcio d'angolo calciato da Bellomo. Dopo pochi minuti Esposito è stato troppo frettoloso e ha sprecato di destro una buona chance per il raddoppio.

Con il passare dei minuti il Cittadella ha preso campo e fiducia, e al 39'st ha trovato il pari con una deviazione in scivolata di Maistrello (su un pallone che ha danzato sulla linea dopo un tocco di Antonucci, marcato con leggerezza da Mazzotta). Nel recupero, infine, sono stati i veneti a sfiorare il colpaccio con un destro angolato di Antonucci, deviato in angolo da Caprile).