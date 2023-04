Emiliano, su 'Orfeo e le sirene' fatto un lavoro straordinario

(ANSA) - TARANTO, 05 APR - "Ringrazio il ministro Sangiuliano per la sua presenza qui, i carabinieri del nucleo di Tutela del patrimonio culturale che hanno fatto un lavoro straordinario, guidati dal generale Molinese che è un pugliese ed è una persona che ha molto a cuore il recupero delle opere d'arte trafugate in Italia, e in particolare in Puglia. Soprattutto colgo come un segnale molto positivo quello che ha detto il ministro con il riferimento a fare di Taranto la capitale della cultura del Mediterraneo. I Giochi del Mediterraneo, che ci stanno facendo tribolare, sono una pietra miliare per arrivare a questo obiettivo, collegando Taranto alle grandi capitali del Mediterraneo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando questa mattina al museo archeologi MArTA di Taranto, alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, alla presentazione del rientro del gruppo scultoreo di 'Orfeo e le Sirene', scavato clandestinamente in un'area archeologica del Tarantino negli anni Settanta e successivamente esportato illecitamente negli Stati Uniti. "Questo piano - ha proseguito Emiliano - lo abbiamo in testa da molti anni e speriamo di riuscire a realizzarlo rapidamente, con la collaborazione di ministri come Sangiuliano".

Le opere sono collocate, in maniera definitiva, nel nuovo allestimento del MArTA. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti tra gli altri, il generale Vincenzo Molinese, comandante del reparto carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, il direttore generale Musei Massimo Osanna, il procuratore della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia, e il sindaco e presidente della Provincia di Taranto Rinaldo Melucci. (ANSA).