Calcio: il Bari batte il Benevento e torna terzo

(ANSA) - BARI, 01 APR - Un Bari concreto e con pochi fronzoli ha battuto il Benevento al San Nicola, davanti ad oltre 21mila spettatori, riconquistando il terzo posto nella classifica della serie B: i pugliesi hanno fatto bottino pieno in una gara complicata, nella quale i campani si sono distinti per un buon primo tempo, soffrendo solo dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Acampora. Nella prima frazione, di sostanziale equilibrio, i padroni di casa si sono resi invece pericolosi solo con ripartenze di Cheddira e con una punizione di Pucino.

Nella ripresa Antenucci ha siglato il gol dell'1-0, al 9', su rigore (concesso per fallo di Foulon su Cheddira). Mignani poi ha dato il segnale di volere mettere al sicuro il risultato e ha innestato Folorunsho per Cheddira: il neo entrato prima ha sfiorato il raddoppio con una conclusione da venti metri, e poi lo ha firmato al 26' (dopo la seconda espulsione per il Benevento, quella di Viviani) con una punizione di destro solo sfiorata da Paleari. Nel finale di gara Maiello e compagni hanno sostanzialmente gestito il vantaggio senza infierire sull'avversario in nove. (ANSA).