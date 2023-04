Calcio: Decaro accoglie a Palazzo di città David Platt

(ANSA) - BARI, 01 APR - Il sindaco Antonio Decaro e l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli hanno accolto, a Palazzo di Città, l'ex campione del Bari, il calciatore inglese David Platt. L'ex calciatore, in città per assistere alla partita tra il Bari e il Benevento, ha ricevuto in dono dall'amministrazione comunale un pumo e una maglia bianca con il brand della città 'Bari never ends'.

"Oggi accogliamo qui uno dei più grandi campioni che i baresi abbiano mai visto in campo, il più grande calciatore di livello internazionale che Bari abbia mai avuto - ha dichiarato Antonio Decaro -. Io sono particolarmente emozionato di incontrare David Platt. Bari si innamorò letteralmente di questo ragazzo inglese.

Era il fuoriclasse, il perno attorno a cui dovevano ruotare tutti gli altri".

"Purtroppo quella del 91'-92 - ha ricordato il sindaco - fu una stagione molto amara, in cui il Bari dovette ricredersi sui propri sogni di gloria e tornare in serie B, anche perché quell'anno perdemmo un altro grande talento come Joao Paulo. Fu un anno terribile ma fu anche l'anno in cui scoprimmo la stella inglese David Platt: era sempre in campo, senza risparmiarsi mai". "Bari è felice di accoglierti, questa resta sempre casa tua", ha concluso Decaro rivolgendosi all'ex calciatore.

"Quest'anno ho deciso di visitare le città in cui ho giocato in Italia - ha spiegato David Platt - e, quando mi hanno invitato qui a Bari, ho accettato molto volentieri. Sono felicissimo di essere a Bari". Durante la cerimonia i promotori e organizzatori del Museo del Bari hanno esposto in sala consiliare tre maglie storiche del Bari - bianca, rossa e gialla (unica riproduzione utilizzata durante una gara amichevole disputata contro l'Aston Villa) - utilizzate dal calciatore inglese nella stagione 1991/92 del campionato di serie A.

