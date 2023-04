Aeroporti: in Puglia pronte postazioni per montaggio bici

(ANSA) - BARI, 01 APR - E' pronta e sarà a disposizione dei viaggiatori con bici al seguito nei prossimi giorni, la prima postazione attrezzata per il montaggio e lo smontaggio delle biciclette nell'aeroporto di Brindisi. Anche la postazione realizzata nell'aeroporto di Bari sarà pronta tra qualche giorno. Lo annuncia la Regione Puglia. Finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito del progetto 'Mimosa - Programma Interreg Italia Croazia 2014-2020', l'iniziativa renderà gli aeroporti pugliesi di Brindisi e Bari i primi bike friendly d'Italia. "La Puglia è sempre più attenta alla mobilità ciclistica - ha dichiarato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Anita Maurodinoia - ringrazio Aeroporti di Puglia per aver sposato il progetto e aver reso accessibili i due aeroporti ai cicloturisti in arrivo e in partenza".

"In questo modo - ha aggiunto - promuoveremo l'intermodalità bici-aereo e la Puglia potrà diventare più attrattiva per quelle forme di turismo lento e sostenibile oggi molto apprezzate".

(ANSA).