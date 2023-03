Tumori:ogni anno in Italia 5.600 nuovi casi mieloma multiplo

(ANSA) - BARI, 31 MAR - In Italia, ogni anno, 5.600 persone si ammalano di mieloma multiplo, tumore che si sviluppa da alcune cellule del sangue che si trovano nel midollo osseo. È la seconda neoplasia ematologica per frequenza, con un'incidenza in crescita (+126%). Grazie all'introduzione dei nuovi farmaci nel suo trattamento, la sopravvivenza negli ultimi anni è più che raddoppiata rispetto al passato (52,1% negli uomini e 53,6% nelle donne a 5 anni dalla diagnosi), ma soprattutto si è registrato per la prima volta un miglioramento della sopravvivenza anche nei pazienti con più di 80 anni d'età. I dati sono emersi durante l'evento "Breakthrough innovation - l'esempio paradigmatico dell'evoluzione terapeutica nel mieloma multiplo", organizzato nella sede della Regione Puglia a Bari da Motore Sanità.

"La ricerca in campo medico-farmaceutico è fondamentale per conoscere e combattere malattie come il mieloma multiplo di cui parliamo in questo incontro", spiega Rocco Palese, assessore alla Sanità della Regione Puglia. "La ricerca - aggiunge - supportata dall'innovazione tecnologica e dalle biotecnologie, è in grado di diagnosticare la malattia in modo sempre più preciso e di definire le migliori indicazioni terapeutiche per ogni singolo paziente. E questo è un contributo fondamentale che le tecnologie possono dare alla medicina, per cercare di definire il protocollo di cura ma anche di prevenzione sempre più efficaci, che aiutino i pazienti ad affrontare la malattia con sempre maggiori speranze". (ANSA).