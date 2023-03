Terremoto in Molise, meccanismo simile a sisma del 2002

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il meccanismo alla base del terremoto di magnitudo 4.6 avvenuto in Molise alle 23,52 della notte scorsa, è simile a quello che hha generato il sisma di magnitudo di 6.0 del 2002, vicino al comune di San Giuliano di Puglia, quando la scossa raggiunse una . Lo ha detto all'ANSA Claudio Chiarabba, direttore del Dipartimento terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

"Il terremoto ha avuto origine nella zona di passaggio tra la catena appenninica e la zona adriatica, a una profondità di 23 chilometri. È proprio questa maggiore profondità - dice Chiarabba - che ha permesso alla scossa di propagarsi in un'area abbastanza vasta". Il sisma è stato infatti avvertito anche in Puglia, Campania, Abruzzo e Lazio.

Il terremoto di questa notte è stato di tipo trascorrente, "si tratta cioè dello scivolamento orizzontale tra due blocchi", spiega il ricercatore. La prima scossa, con epicentro a Montagano, a quasi 10 chilometri da Campobasso, è stata seguita da repliche di magnitudo compresa fra 2.0 e 2.6. La più recente, di magnitudo 2.4, è stata registrata questa mattina alle ore 06,54, sempre con epicentro a Montagano. "Si tratta di un comportamento normale, ma è troppo presto per capire quanto rapidamente diminuirà il fenomeno", ha osservato Chiarabba.

Il terremoto era stato preceduto nei giorni scorsi da scosse più piccole, localizzate tra i comuni di Sant'Elia a Pianisi e Ripabattoni (sempre in provincia di Campobasso), che non hanno superato magnitudo 3.1. Nella giornata di ieri, ad esempio, erano stati registrati tre eventi di questo tipo: due a Sant'Elia a Pianisi, avvenuti alle 00,23 e alle 02,20 rispettivamente con magnitudo 2.1 e 3.1, e uno alle 03,55 a Ripabattoni, con magnitudo 2.0. (ANSA).