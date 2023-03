Nuovo terminal porto Bari, sottoscritto contratto d'appalto

(ANSA) - BARI, 29 MAR - E' stato sottoscritto dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale (Adspmam), Ugo Patroni Griffi, e dal procuratore speciale del 'Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro' il contratto d'appalto per la realizzazione di un terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari.

L'appalto, di un importo complessivo di contratto di quasi 8 milioni di euro, consiste nell'esecuzione di lavori per la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri per navi da crociera e traghetti che andrà a sostituire le strutture tensostatiche e un prefabbricato leggero attualmente in funzione. Entro 45 giorni, informano dall' Adspam, ci sarà la consegna dei lavori e la posa della prima pietra.

"Stiamo presentando il nuovo terminal e le sue peculiarità architettoniche alle maggiori Compagnie presenti al Seatrade Cruise Global 2023, la più importante fiera mondiale per il settore crocieristico - commenta Patroni Griffi- le reazioni sono entusiastiche". La stagione crocieristica 2025 sarà ospitata nel nuovo terminal, "una struttura all'avanguardia che coprirà un'area di circa 3.000 mq e che si distinguerà per la sua versatilità". Oltre ad accogliere passeggeri e crocieristi, infatti, in occasione di eventi, conferenze e incontri il terminal "potrà rapidamente cambiare funzione, grazie alla vasta area di attesa che si trasformerà in un contenitore polifunzionale, accogliente e dotato di tecnologie avanzate".

