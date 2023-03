Abusi su nipote, arrestato 58enne nel nord Barese

(ANSA) - BARI, 28 MAR - Avrebbe approfittato di tutte le occasioni in cui restava da solo con sua nipote per abusare di lei, un 58enne, zio della minore, arrestato oggi dai carabinieri a Barletta sulla base di un'ordinanza disposta dal gip del Tribunale di Trani. L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata.

Gli episodi contestati sarebbero andati avanti per oltre due anni, dal 2020 al dicembre del 2022, fino a quando la vittima ha voluto raccontare alla madre la vicenda.

Il 58enne si trova ora agli arresti domiciliari. (ANSA).