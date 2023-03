Forte vento da Nord, allerta gialla in Puglia

(ANSA) - BARI, 27 MAR - I venti da forti a burrasca in arrivo dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, hanno fatto scattare su tutta la Puglia l'allerta gialla per il maltempo. L'allerta è prevista dalle ore 20.00 di oggi, 27 marzo, per 24 ore. (ANSA).