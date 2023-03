Geo Barents a Bari, l'attesa a bordo di Adeel che scrive poesie

(ANSA) - BARI, 26 MAR - La nave Geo Barents di Medici senza frontiere è entrata nel porto di Bari e a breve attraccherà alla banchina 13. A bordo l'attesa si trasforma nell'impazienza di scendere a terra e ciscuno dei passeggeri inganna il tempo come può . Adeel, 25 anni, ha scritto una poesia emozionante che ha voluto condividere con i suoi soccorritori. "Grazie a voi, persone del mare. Ci avete presi dall'inferno verso il paradiso, persone del mare. Ci avete salvato, in mare. Non lo dimenticheremo mai".

Anche Toseef, scrivono i volontari di Mdf su Twitter ha 25 anni e ha passato 4 mesi in #Libia, durante i quali è stato picchiato pesantemente". "A bordo - scrivono ancora - ha cantato una canzone romantica dedicandola alla moglie rimasta in #Pakistan con il figlio di 5 mesi". (ANSA).