Cicloturismo, online la Guida 'Puglia Bike Destination'

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Un agile booklet con 56 ciclopercorsi distribuiti per l'intera regione, raggruppati in quattro aree: Gargano, Daunia, Bari e Murgia, Sud della Puglia, con tutte le info logistiche e paesaggistiche fruibili dai bikers tramite codici QR. A beneficio degli amanti delle due ruote pugliesi, o provenienti da altre regioni o nazioni, per i quali è stata pensata l'edizione inglese.

E' l'ultimo strumento realizzato da Asset per promuovere il cicloturismo - e dunque anche la mobilità slow e sostenibile - ed è stato presentato nel forum Puglia Bike Destination organizzato in Fiera del Levante Regione Puglia e dall'Agenzia Pugliapromozione.

La Guida Puglia Bike Destination è stata realizzata da Asset in collaborazione con la Regione Puglia, PugliaPromozione, Politecnico di Bari, Anci Puglia e Federazione Italiana Ciclismo.

Oltre che in cartaceo, è ora scaricabile nelle due lingue dal sito Asset all'indirizzo: http://asset.regione.puglia.it/?mobilita-cicloturismo Sul tema della mobilità sostenibile - che per natura incrocia anche il progetto regionale "Cammini" - Asset ha anche elaborato il Piano regionale della mobilità ciclistica, che prevede una rete di ciclovie e piste ciclabili nell'intero territorio regionale, connettendo tra loro i principali poli urbani, naturalistici e culturali pugliesi. (ANSA).