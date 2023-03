Rassegna 'Aus Italien' al Petruzzelli, domani terzo appuntamento

(ANSA) - BARI, 23 MAR - Sarà disponibile da domani sera alle 20:30 sulle piattaforme digitali del Petruzzelli il terzo appuntamento della rassegna 'Aus Italien', dedicato per l'occasione alle composizioni di Matteo D'Amico.

In programma: 'Haydn allo specchio', per orchestra (2010) e 'Rime d'amore,' per mezzosoprano, coro femminile e orchestra su testi di Torquato Tasso (1998).

Il nuovo appuntamento vedrà sul podio Fabio Maestri che condurrà l'Orchestra e il Coro Femminile del Teatro Petruzzelli, preparato da Fabrizio Cassi. Solista Marina Comparato (mezzosoprano).

Anche domani sera prima del concerto è previsto un contenuto speciale, 'Visti da vicino', video incontri con chi fa musica oggi. Si tratta, viene evidenziato in una nota dalla Fondazione, di "un'imperdibile occasione di approfondimento con il 68enne compositore, curato dal critico musicale Sandro Cappelletto".

Tutti i concerti della rassegna, registrati nell'Auditorium Nino Rota del Conservatorio Niccolò Piccinni, sono fruibili sul canale Youtube, sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito www.fondazionepetruzzelli.it. Qui nella sezione Aus Italien, il giorno del concerto, è possibile scaricare gratuitamente i programmi di sala, con i saggi dedicati alla rassegna e realizzati dal musicologo Gianluigi Mattietti.

La rassegna virtuale che "offre un appassionante sguardo sulla grande musica contemporanea italiana, fra concerti e approfondimenti", nasce da un'idea di Massimo Biscardi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari.

