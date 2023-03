Comuni: a Bari al via lavori per centro civico e auditorium

(ANSA) - BARI, 20 MAR - Nel quartiere Japigia di Bari sorgeranno un nuovo centro civico e un piccolo auditorium. Lo annuncia il Comune in una nota spiegando che le opere, la cui realizzazione è stata avviata, rientrano nel Pirp di Japigia. Le due strutture sorgeranno su un'area incolta estesa per circa 3.680 metri quadri, in via Pascazio, vicino al comando della polizia locale.

Il centro civico si svilupperà su un solo piano su un'area di circa 300 metri quadrati, mentre l'auditorium, con 237 posti a sedere, sarà realizzato su una superficie di circa 400 metri quadrati. Per quanto riguarda gli spazi esterni, circa 1.600 metri quadrati saranno attrezzati a verde, con 1.200 metri quadrati di prato in macroterma, la salvaguardia del carrubo e dei due ulivi esistenti e la messa a dimora di nuove piante e arbusti. Per la manutenzione del verde è previsto anche un sistema di recupero e riutilizzo delle acque piovane.

L'importo complessivo degli interventi, la cui esecuzione è stimata in diciotto mesi, ammonta a 2 milioni 218mila euro.

"L'avvio di questi lavori rappresenta un ulteriore passo avanti per il completamento delle previsioni del Pirp - commenta l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - con l'avvenuta realizzazione del parco di via Troisi, della palestra della scuola Verga e dei cantieri su via Caldarola, l'ultimo dei quali per la pista ciclabile, e con i lavori in corso per la piazza giardino di fronte al nuovo palazzo della Regione Puglia". (ANSA).