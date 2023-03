Calcio: col Lecce basta un autogol, Fiorentina ora corre

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - La Fiorentina non si ferma più: contro il Lecce arriva la quarta vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Verona, Milan e Cremonese che le permette di risalire in classifica fino al 9/o posto, agganciando Torino e Bologna a quota 37 punti. Non solo: con l'1-0 odierno la squadra viola centra il settimo successo consecutivo considerando anche i tre di Conference League con il Braga e l'andata e il ritorno con il Sivasspor che sono valsi la qualificazione ai quarti di finale. Un momento davvero d'oro per Vincenzo Italiano e i suoi che capitalizzano al meglio l'autorete di Gallo propiziata nel primo tempo da un cross di Saponara e un affondo di Nico Gonzalez.

Continua invece quello negativo per il Lecce che incassa la quarta sconfitta di fila senza segnare: la zona rischio è lontana ma Baroni dovrà approfittare della sosta per correre ai ripari. (ANSA).