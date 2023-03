Furto di preziosi e oggetti sacri in chiesa a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 18 MAR - Si sarebbero introdotti da un cortile adiacente al santuario, i ladri che nella notte hanno compiuto a Brindisi un furto nella chiesa di San Paolo Eremita, che è anche sede del museo Diocesano 'Giovanni Tarantini'. Per entrare nel luogo sacro, che confina con il cortile del Palazzo della Provincia, i ladri avrebbero divelto alcune sbarre, prima da un cancello poi da una finestra; una volta in chiesa i malviventi hanno fatto razzia di preziosi e oggetti sacri svaligiando alcune teche. Il bottino del furto è in corso di quantificazione, ma potrebbe essere ingente per la presenza nel Museo anche di reperto storici anche del '700.

L' 'Arca di San Teodoro', patrono della città di Brindisi, non è stata rubata. Sul posto i poliziotti della Questura di Brindisi per le prime verifiche, il parroco della Basilica Cattedrale di Brindisi ed un funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. (ANSA).