Energia:intesa Poliba con Kailia e Odra per parchi eolici marini

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Attività di ricerca finalizzate alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti, e alla creazione di una filiera industriale dedicata ai parchi eolici marini. E' uno dei punti alla base dell'accordo quadro siglato oggi dal Politecnico di Bari con Kailia Energia e Odra Energia, le società nate dal partenariato tra Renantis (prima Falck Renewables) e BlueFloat Energy che stanno promuovendo la realizzazione di due parchi eolici marini galleggianti al largo delle coste pugliesi.

La collaborazione ha durata triennale, è focalizzata nell'ambito dello sviluppo dei progetti di eolico marino galleggiante, e prevede anche attività di formazione grazie all'attivazione di opportunità di apprendimento avanzato, come tirocini per studenti e neolaureati, stage, supporto nelle di tesi di laurea, borse di studio e corsi specialistici. L'intesa contempla anche attività di sperimentazione di tecnologie all'avanguardia, ad esempio tramite progetti pilota o la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

"L'attenzione delle aziende più innovative nei confronti della Puglia è altissima in questo momento - dice il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino - il nostro ateneo mette a disposizione le sue competenze multidisciplinari per sostenere i grandi progetti che potranno accelerare la crescita del territorio". "La transizione energetica richiede sinergie efficaci tra università e impresa - prosegue - come quella che formalizziamo oggi con Kailia Energia e Odra Energia, per centrare l'obiettivo comune di un vero sviluppo sostenibile".

"Integrare il nostro know how con quello del Poliba per progetti di importanza strategica nazionale - dichiara Ksenia Balanda, direttore generale Eolico marino Italia partenariato Renantis-BlueFloat Energy - ci permetterà di promuovere soluzioni innovative in grado di generare quel valore condiviso con il territorio, per noi asset imprescindibile nello sviluppo dei due nostri parchi eolici marini, Kailia e Odra. Siamo certi che il supporto efficace del Politecnico di Bari contribuirà in maniera significativa ad arricchire e potenziare lo sviluppo della tecnologia galleggiante e a creare opportunità formative e professionali per tanti studenti del prestigioso polo universitario pugliese". (ANSA).