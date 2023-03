Un uomo ucciso a coltellate nel Barese

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Un uomo è stato ucciso a coltellate questa sera a Capurso, cittadina alle porte di Bari. Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al petto. Sull'omicidio, che è avvenuto per strada, non si conoscono altri particolari. (ANSA).

La vittima aveva 29 anni ed era di Mola di Bari. Gli investigatori non ne hanno resa nota l'identità. L'omicidio è avvenuto attorno alle 18.30. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che ha avvertito i carabinieri. Al loro arrivo l'uomo era già morto. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'accaduto tramite testimonianze e l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona.