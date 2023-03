Dieci nuovi dirigenti amministrativi per Asl Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 15 MAR - L' Asl di Foggia ha a disposizione dieci nuovi dirigenti amministrativi che hanno firmato oggi il contratto a tempo indeterminato. I neoassunti, sei donne e quattro uomini, saranno assegnati ai vari servizi in base al piano triennale del fabbisogno del personale e alle esigenze aziendali.

In video-collegamento il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha salutato i nuovi dirigenti.

"Con questa firma entrate a far parte di una grande comunità che è la Asl Foggia. Una Asl complessa, ma diretta - ha affermato - da un direttore generale, un direttore amministrativo e un direttore sanitario dotati di grande determinazione e che amano profondamente questo territorio".

"In una azienda ad elevato valore professionale come la nostra - ha aggiunto il direttore generale della Asl Foggia Antonio Nigri rivolgendosi a nuovi dirigenti - la risorsa umana è strategica".

