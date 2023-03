In arrivo venti di burrasca, allerta gialla sulla Puglia

(ANSA) - BARI, 14 MAR - La protezione civile ha emesso un allerta gialla su tutta la Puglia per forte vento a partire dalla mezzanotte di oggi per le successive 24-30 ore.

Le previsioni nazionali parlano di forti venti di burrasca in arrivo dal tardo pomeriggio su Lazio, Sicilia e Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. (ANSA).