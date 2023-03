Sicurezza: Sisto, a Bari servono ronde notturne polizia locale

(ANSA) - BARI, 13 MAR - "Non eravamo abituati alle ronde notturne: penso che con i nuovi 200 assunti si debba finalmente decidere di far girare la polizia municipale di notte per dare un presidio di sicurezza". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a margine della consegna di sette piani della "Torre 2" del nuovo Tribunale penale di Bari, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'aumento dei furti nei locali commerciali della città. "Il problema si sposta direttamente sulla responsabilità del sindaco e della polizia municipale", ha aggiunto. "Non si può più dire che abbiamo tutto sotto controllo quando tutto sotto controllo effettivamente non è - ha ammonito il viceministro - lo vedo l'impegno dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza. Bisogna affiancare ai corpi di polizia tradizionale uno sforzo maggiore della polizia municipale, perché possa essere un elemento di presenza che dissuade da qualsivoglia forma di micro criminalità". Per Sisto Bari corre un rischio, ovvero che "a fronte della sua insicurezza perda tutti i vantaggi che i baresi sono stati capaci di assicurare con il loro impegno. Potrebbe diventare una città bella, ma respingente. Non credo che questo sia il risultato che vogliamo raggiungere". (ANSA).