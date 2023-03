In Puglia un decesso e 50 nuove positività al Covid, 3,9% test

(ANSA) - BARI, 13 MAR - Oggi in Puglia si registrano 50 nuovi casi di positività al Covid su 1.282 test per una incidenza del 3,9%. Si registra inoltre un decesso.

I nuovi casi sono così distribuiti: 22 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 2 nel Foggiano, 14 in provincia di Lecce, 4 in quella di Taranto. Delle 1.576 persone attualmente positive 77 sono ricoverate in area non critica (ieri 78) e due in terapia intensiva (come ieri). (ANSA).