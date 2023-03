Anelli, serve osservatorio regionale su violenze a sanitari

(ANSA) - BARI, 12 MAR - Istituire un osservatorio regionale per monitorare gli episodi di aggressione nei confronti degli operatori sanitari in Puglia. E' la proposta lanciata oggi dal presidente dell'Ordine dei Medici di Bari e della Fnomceo, Filippo Anelli, all'assessore regionale pugliese alla Sanità, Rocco Palese, durante conferenza stampa in occasione della seconda edizione della 'Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari'. "L'Osservatorio - sostiene Anelli - avrebbe la funzione di monitorare gli eventi sentinella e poter intervenire in modo più mirato". (ANSA).