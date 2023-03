Salute delle donne, torna carovana prevenzione di Komen Puglia

(ANSA) - BARI, 11 MAR - La carovana per la prevenzione dedicata alla salute delle donne, promossa da Komen Puglia, tornerà il 25 marzo a Gravina, il 26 a Molfetta, il 27 a Brindisi e il 28 e il 29 a Bari. Lo ha annunciato Linda Catucci, presidente del comitato regionale Puglia Susan G. Komen Italia onlus, nel corso di una conferenza stampa. Nel 2022, ha spiegato, "sono stati raccolti 80mila euro per finanziare i progetti benefici a favore delle donne in rosa. Un risultato eccezionale arrivato dopo due anni di pandemia che hanno fermato prima e rallentato poi le iniziative possibili". Tre le novità per il 2023 c'è l'accordo con l'Accademia delle Belle Arti con il quale le donne in rosa potranno partecipare gratuitamente ad un corso per lo sviluppo delle capacità creative ed artistiche.

"È un piccolo progetto rivolto alle donne e che si declinerà nel disegno, ceramica, trucco, maschera e pittura. Pensiamo che l'arte possa essere uno strumento riabilitativo", ha detto il vicedirettore dell'Accademia, Alfonsino Pisicchio.

Altra novità è il protocollo d'intesa con la società ginnastica Angiulli che consentirà alle donne in rosa di poter partecipare a un corso di ginnastica dolce: "Siamo felici di essere partner dell'associazione e di questo evento in particolare. Posso annunciare che non sarà un appuntamento unico, ma continueremo questa partnership nel tempo e faremo di tutto per supportare la Komen", ha evidenziato il presidente del centro sportivo, Gaetano Ingravallo. Poi, è in programma un corso di canto con Amelia Milella, cantante gospel, concorrente della terza edizione della trasmissione Rai The voice senior.

Quanto ai risultati dell'edizione 2022 della carovana della prevenzione, sono state nove le tappe che hanno toccato i Comuni di Bari, Altamura, Cerignola, Corato, Giovinazzo, Maruggio e Sammichele, per un totale di 792 visite senologiche, 85 ginecologiche e 50 consulenze nutrizionali. (ANSA).