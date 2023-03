Migranti: ultimato sbarco Brindisi, per prima donna incinta

(ANSA) - BARI, 10 MAR - E' stato completato lo sbarco dalla nave di Emergency Life Support approdata nel porto di Brindisi con 105 migranti a bordo salvati in acque internazionali al largo della Libia. Per prima è stata fatta scendere una donna incinta al settimo mese di gravidanza che ai soccorritori di Emergency ha raccontato di essere fuggita dal suo paese dopo essere rimasta vedova e sola per evitare un destino di abusi e tentare di costruire un futuro in sicurezza in Europa per sè e il suo bambino.

Complessivamente sono scesi 59 uomini, 16 donne, 24 minori non accompagnati e 6 minori accompagnati, e sette nuclei famigliari. Il bimbo più piccolo ha 2 anni. Una volta a terra, ai bambini sono stati donati alcuni giocattoli. (ANSA).