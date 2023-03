Calcio: evento con Maiellaro e Tovalieri per Bari-Frosinone

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Un evento speciale, organizzato da BKT Tires, title sponsor della Serie BKT, accompagnerà la sfida d'alta quota del torneo tra Bari e Frosinone: a partire dalle 12 di sabato 11 marzo ci sarà l'appuntamento "A BordoC… ittà". In cosa consiste? "Una panchina da calcio mobile - è scritto nella nota di presentazione - si sposterà toccando alcuni punti storici della città accompagnata da due ex calciatori che hanno fatto la storia del club, Sandro Tovalieri e Pietro Maiellaro che autograferanno e regaleranno i palloni da calcio di BKT Tires".

Tovalieri e Maiellaro (il primo per i tifosi soprannominato "Cobra", il secondo "lo zar") dalle 12 si muoveranno tra Largo Luigi Giannella e Piazza della Libertà/Corso Vittorio Emanuele II dove si svolgerà l'attività.

"Le attività di BKT, realizzate in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B insieme a Havas Sports & Entertainment, il team di sport marketing di Havas Media Group, non si fermano qui. Prima del fischio d'inizio, infatti, la panchina farà il suo ingresso al San Nicola permettendo ai due ex calciatori di vivere la partita da bordocampo", è spiegato ancora dagli organizzatori. Durante l'intervallo le due bandiere biancorosse lanceranno la "BKT Football Truck Challenge", una sorta di sfida che coinvolgerà due tifosi biancorossi in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato oramai iconico come porta-pallone ufficiale del torneo. (ANSA).