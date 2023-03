Ex Ilva: Morselli, 'Academy per costruire classe dirigente'

(ANSA) - TARANTO, 08 MAR - "Questo progetto è una cosa enorme perché noi dobbiamo costruire la classe dirigente del futuro, di un futuro molto incerto perché tutti gli anni succede qualcosa, come abbiamo visto per il Covid e la guerra in Ucraina. Quindi dobbiamo costruire una classe dirigente in grado di affrontare quello che non si può facilmente prevedere". E' quanto ha sottolineato l'ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli in merito all'avvio nello stabilimento di Taranto della 'Technical Academy', una scuola di formazione specialistica che coinvolgerà 30 laureati nelle discipline scientifico-tecnologiche per affrontare la sfida della transizione ecologica e della decarbonizzazione.

"Dobbiamo insegnare a costruire - ha precisato Morselli - dei dirigenti che siano in grado di affrontare le sfide del futuro.

Quella che conosciamo già è la sfida della decarbonizzazione e dell'ambientalizzazione, ed è abbastanza declinata, ma ce ne sono tantissime altre che arriveranno. Noi dobbiamo avere i manager del domani. Non possiamo contare su di me, sui colleghi, dobbiamo assolutamente costruire le persone che ci devono sostituire". "Loro - ha concluso - sono quelli che prenderanno il nostro posto". (ANSA).