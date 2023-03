Videocorso per benessere donne dopo rimozione tumore al seno

(ANSA) - BARI, 07 MAR - Un videocorso per il benessere delle donne dopo il tumore al seno: l'iniziativa è della Breast care unit del Policlinico di Bari in collaborazione con l'oncologia medica, la medicina fisica e della riabilitazione e con quella di medicina dello sport. Si tratta di venti esercizi da ripetere quotidianamente per reagire al meglio alle terapie e recuperare la funzionalità dopo un intervento di mastectomia. Il video è disponibile sul canale Youtube dell'azienda, in cui è illustrato un piccolo programma di allenamento per migliorare la qualità di vita delle pazienti. "Il nostro obiettivo è la presa in carico del paziente oncologico a 360 gradi, quindi non offriamo soltanto le migliori opportunità terapeutiche ma anche un ambulatorio di cure simultanee che pone attenzione alla gestione della terapia del dolore, agli aspetti nutrizionali e al benessere delle donne colpite da tumore alla mammella", spiega la dottoressa Stefania Stucci, responsabile ambulatorio breast care unit dell'unità operativa di Oncologia medica, diretta dal professore Camillo Porta. Il video corso prevede un allenamento guidato dalla fisioterapista dottoressa Ada Magno e dal referente medicina dello sport dell'unità operativa di Medicina Fisica e della Riabilitazione, dottor Paolo Amico. Si parte con esercizi di respirazione, a seguire movimenti di ginnastica posturale con braccia e gambe al fine di evitare posture viziate, prevenire blocchi articolari, favorire la corretta circolazione sanguigna linfatica, poi esercizi di mobilità articolare. (ANSA).