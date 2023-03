Ex Ilva: elezioni Rsu; Palombella, Uilm prima da 30 anni

(ANSA) - TARANTO, 04 MAR - "Cambia il nome dell'ex Ilva, ieri ArcelorMittal oggi Acciaierie d'Italia, ma la Uilm rimane sempre il primo sindacato, nonostante le tante difficoltà e circa 2.500 lavoratori in cassa integrazione". Lo dichiara Rocco Palombella, segretario generale Uilm, commentando i risultati delle elezioni dei delegati Rsu e Rls nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto. La Uilm è risultata prima, seguita da Film Cisl, Usb, Fiom Cgil e Ugl Metalmeccanici.

Palombella si è anche detto contrario al rinnovo della Cassa integrazione. "Abbiamo di fronte tanti problemi - ha detto - a partire dal rinnovo della cassa integrazione per 2.500 lavoratori a Taranto per almeno un altro anno. Noi la riteniamo inaccettabile e la rispediremo al mittente come abbiamo fatto lo scorso anno". (ANSA).