Vela: al via il 18 maggio la regata 'Est 105' Bari-Montenegro

(ANSA) - BARI, 03 MAR - Tutto pronto per la regata 'Est 105 Bari-Montenegro' alla sua XVI edizione. la competizione internazionale di vela d'altura è in programma per giovedì 18 maggio alle ore 12. La partenza avverrà dall'ansa vicina alla Basilica di san Nicola a Bari e proseguirà verso la costa montenegina: l'approdo è previsto venerdì 19 maggio, nel porticciolo turistico di Portonovi, nelle Bocche di Cattaro, luogo considerato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. La 'Est-105' "è stata ideata - è scritto nella nota di presentazione dell'evento - da un gruppo di amici con la passione per il mare; gli stessi che successivamente hanno fondato l'associazione 'Amici della Vela Puglia Asd'. Oggi l'associazione conta 300 iscritti ed è in costante espansione.

La manifestazione è la sintesi di aggregazione, sport, cultura e tradizione". Le iscrizioni all'edizione delle regata 2023 sono aperte sul sito www.est105.com. L'anno scorso parteciparono 30 imbarcazioni. (ANSA).