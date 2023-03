Ok definitivo a decreto ex-Ilva.Urso,lo Stato torna in campo

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge Ilva. Il testo, su cui il governo ieri aveva incassato a Montecitorio, è stato approvato definitivamente con 144 voti a favore, 103 contrari e 16 astenuti (il Terzo Polo e le Minoranze linguistiche).

"Così lo Stato torna in campo. - commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - Con l'approvazione, ad ampia maggioranza, del decreto Ilva sono state poste le condizioni per il rilancio industriale, ora tocca all'azienda: investimenti, produzione, occupazione". "Non molliamo. Insieme si può". (ANSA).