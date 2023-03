Corte dei Conti Puglia, 4.810 procedimenti aperti nel 2022

(ANSA) - BARI, 01 MAR - Sono 18.964 i procedimenti istruttori pendenti dinanzi alla Corte dei Conti pugliese al primo gennaio 2022, mentre sono 4.810 i nuovi procedimenti e 1.854 i decreti e le richieste istruttorie disposti. I dati sono contenuti nella relazione del procuratore regionale, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, presentata oggi a Bari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. In totale sono state effettuate 9.674 archiviazioni; sono stati formulati 82 inviti a dedurre per un totale di 187 presunti responsabili; sono stati chiesti e ottenuti due sequestri conservativi, ante causam, per complessivi 3.277.729,81 euro; sono state depositate 72 citazioni in giudizi di responsabilità (di cui quattro riassunzioni), per un importo complessivo del danno erariale di 13.031.795,68 euro. La maggior parte dei dati, spiega la relazione, "rispetto all'anno precedente è in forte aumento, a testimonianza del considerevole impegno profuso". Sono aumentati di circa il 50% "gli inviti a dedurre e gli atti di citazione depositati con un complessivo danno erariale azionato pressoché triplicato rispetto all'anno precedente", mentre sono più che quadruplicati "i giudizi introdotti per la resa del conto". La relazione specifica che "sono stati richiesti e ottenuti, dopo diversi anni in cui non erano state attivate misure cautelari, due sequestri conservativi per importi considerevoli", inoltre è cresciuto "l'importo delle somme recuperate a seguito delle sentenze di condanna (con un incremento del 40% circa) e della spontanea riparazione (quest'ultima raddoppiata rispetto all'anno precedente), ulteriore segno della bontà del lavoro svolto da questa Procura". (ANSA).