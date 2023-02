Tom Cruise a Bari per sequel Mission Impossible, scene in volo

Da quando si è diffusa la voce del suo arrivo a Bari è scattata in città la Tom Cruise mania. Per vederlo, però, occorrerà guardare in alto, dal momento che l'attore sarà impegnato in alcune scene in volo con un atterraggio spettacolare, probabilmente su una portaerei, in perfetto stile Ethan Hunt.

La star americana, infatti, è impegnata a girare una parte dell'ottavo capitolo di Mission Impossible, che lo vedrebbe questa volta anche nelle vesti di produttore. Oggi all'aeroporto di Bari Tom Cruise è stato visto salire a bordo di uno dei tre elicotteri militari impiegati nelle riprese e ha spiccato il volo per una meta top secret.

Ad attenderlo nel luogo in cui si dice stia alloggiando, l'hotel delle Nazioni sul Lungomare del capoluogo pugliese, ci sono già alcuni fan. All'esterno della struttura si notano due Bmw di grossa cilindrata con targa inglese e guida a destra e un van Mercedes con i vetri oscurati parcheggiato poco distante dall'ingresso. L'Apulia film commission non è coinvolta nell'organizzazione delle riprese, ma esprime soddisfazione per il fatto che la produzione americana abbia scelto la Puglia che "si conferma una regione in cui c'è tutto quello che serve al grande cinema".