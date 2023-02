Master in Etica della comunicazione all'Università Lum

(ANSA) - BARI, 27 FEB - Come comunicare correttamente nell'era della post verità e nel tempo di Internet, fra fake news che corrono velocemente e disinformazione professionale? Come trovare il giusto equilibrio tra velocità e qualità, tra i ritmi dell'informazione del terzo millennio e la necessità della verifica e del controllo delle notizie? Sono alcune delle domande alle quali il nuovo Master di primo livello sull'Etica della Comunicazione della School of Management dell'Università LUM di Casamassima (Bari) darà risposte. Giornalisti, accademici e scrittori spiegheranno come muoversi in un mondo, quello della comunicazione, in continuo cambiamento.

Il master comincerà nella seconda metà di aprile con docenti universitari e professionisti del settore, tra cui Alex Orlowsky, esperto internazionale di marketing politico e monitoraggio dei social media, Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA, Roberto Inciocchi, Sky TG24, Alessandro Capponi e Fabrizio Roncone del Corriere della Sera e la scrittrice Melania Mazzucco. Il Master si propone come punto di riferimento nel percorso di formazione della figura del comunicatore etico, analizzando i processi comunicativi della contemporaneità e offrendo gli strumenti per affrontare le etiche comunicative di ambiti specifici: televisione, web, comunicazione pubblicitaria, comunicazione pubblica, comunicazione ambientale, comunicazione accademica.

Gli iscritti al Master, le cui lezioni sono erogate online in live streaming ad eccezione della Lectio Magistralis del direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, e di dieci lezioni plenarie, possono scegliere tra tre specializzazioni: Comunicare l'Accademia (30 CFU), Comunicazione d'impresa: comunicare prodotti e processi (30 CFU) e Comunicazione politica (30 CFU).

L'accesso al corso è riservato ai candidati in possesso di laurea triennale, laurea Magistrale o specialistica o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. Il Master è strutturato in 1500 ore: 360 ore di lezioni frontali in presenza e in distance, 790 ore per attività di approfondimento formativo, quali esercitazioni e seminari, studio e discussione (in forma individuale e di gruppo), laboratori di approfondimento, studio individuale, e 350 ore per tirocinio curriculare o project work. (ANSA).